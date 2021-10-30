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Разводной мост в Бельгии перевернул машину с семьей внутри

В бельгийском городе Левене мост начал подниматься, когда на нем находился автомобиль с семьей внутри. Видео размещено на странице ROBtv.be.

Как отмечается, инцидент произошел в среду, 27 октября. Автомобиль, в котором находились родители и их полуторагодовалый ребенок, заехал и остановился на разводном мосту. Тот стал неожиданно подниматься, в результате чего машина начала катиться назад и в конце конце перевернулась.

Согласно имеющейся информации, пассажиров транспортного средства спасли пожарные, после чего семья была доставлена в больницу с незначительными травмами.

Ранее сообщалось о самопроизвольной разводке Володарского моста в Невском районе Санкт-Петербурга, которая привела к серьезному ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщают очевидцы произошедшего, мост поднялся на 30-40 см, и в этот момент в стык влетела Lada Kalina. Следовавший за ней автобус «ПАЗ» №401 попытался уйти от столкновения и наскочил на ограждение моста, вследствие чего ему оторвало колесо. После этого в автобус въехал водитель Nissan Qashqai.

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