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Mash: блогер Давидыч задержан в Петербурге с помощью плана «Перехват»

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Эрик Давидович/vk.com

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных с помощью плана «Перехват» задержали автоблогера Эрика Китуашвили (Давидыча). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, Давидыч был задержан на улице Рубинштейна за то, что он заблокировал движение на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Как передает Telegram-канала Baza, на него пожаловалась девушка, которой блогер угрожал после того, как она не пропустила его автомобиль на дороге.

По информации Baza, в настоящее время все участники дорожного конфликта находятся в отделе полиции. Девушка заявила правоохранителям, что виновник инцидента преследовал ее.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее газета «Известия» составила антирейтинг российских блогеров, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения (ПДД). Так, первое место в списке занял популярный в сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого уже 674 штрафа. Он занимается тем, что делает публикации на автомобильную тематику и рекламирует в социальных сетях машины.

До этого сообщалось, что Давидыч едва не погиб на съемках «Последнего героя».

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