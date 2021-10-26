Названы самые аварийные регионы России

В 2021 году среди всех регионов России только в Кировской и Костромской областях зафиксирован рост сразу трех показателей аварийности — количество ДТП, число погибших и раненых. Об этом говорится в исследовании ГИБДД, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В Костромской области за первые девять месяцев этого года произошло 526 ДТП (+4,6% относительно аналогичного периода 2020-го), погибло 50 человек (+66,7%), получили ранения 671 (+2,4%). В Кировской области зафиксировано 1192 аварии (+1,4%), 93 человека скончались (+4,5%), ранено 1585 (+2,3%).

Рост числа погибших произошел в 19 регионах РФ. Наибольший зафиксирован в республиках Карелия (+25,5%) и Адыгея (+17,6%), Костромской (+66,7%), Астраханской (+17,5%) и Магаданской (+26,7%) областях.

ДТП с самыми тяжелыми последствиями (число погибших в расчете на 100 пострадавших) происходили в Ингушетии (15,7), Адыгее (14,9), Тыве (13,5), Дагестане (13), а также в Чеченской (22,2) и Кабардино-Балкарской (16,8) республиках, Забайкальском крае (14), Ростовской (14,3), Брянской (13,4), Московской (12,1), Томской (12,1), Новосибирской (11,6) областях. Также этот показатель оказался высоким в Ненецком (13) и Чукотском автономном округе (15,4).

По данным ГИБДД, каждое одиннадцатое ДТП приводит к смертельному исходу (8,9 тыс. происшествий). Всего за девять месяцев 2021 года в России зарегистрировано 96,3 тыс. ДТП, в которых были погибшие и (или) раненые. В авариях погибли 10,5 тыс. человек и получили травмы 121,6 тыс. человек.