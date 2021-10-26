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Российские дорожники получат искусственный интеллект в помощь

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«Автодор»

В России появилась система, которая может следить за состоянием шумозащитных экранов, оценивать состояние дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки и полотна. Об этом рассказала госкомпания «Автодор», которая разработала искусственный интеллект (ИИ) совместно с МГУ.

В рамках пилотного проекта ИИ будет выявлять коррозию, вмятины, граффити, загрязнения и другие повреждения шумозащитных экранов. Система работает благодаря устройству, которое установлено на торпеде автомобиля. Оно оснащено камерой, GPS-модулем, микрокомпьютером и датчиком освещенности (последний адаптирует алгоритмы под погодные условия).

Устройство записывает видео, фиксирует местоположение и уровень освещенности. После этого нейросеть анализирует запись и определяет, где следует отремонтировать шумозащитный экран. Сейчас специалисты определяют эффективность работы системы.

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«Автодор»

Ранее «Автодор» рассказал важные факты о новой трассе Москва-Казань, которую построят к 2024 году.

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