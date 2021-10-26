Госдума в ноябре готовится рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра

Госдума может рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов в ноябре, после периода нерабочих дней. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента.

В случае, если Госдума примет новые нормы, то техосмотр будет необходим только для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Процедура останется обязательной для коммерческого транспорта, в том числе такси.

«Сегодня выпускаются автомобили совершенного другого уровня, они имеют пятилетнюю и семилетнюю гарантию эксплуатации. Кроме того, мы видим, как граждане сами обслуживают свои автомобили и следят за их состоянием», — рассказал один из авторов законопроекта Евгений Москвичев.

Документ получил поддержку большинства фракций Госдумы. В парламенте считают, что население положительно воспримет значительную экономию денег на техосмотре.

Ранее первый замглавы Думы по транспорту Павел Федяев сообщил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в Госдуме рассмотрят в осеннюю сессию.