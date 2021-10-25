Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина пытался отбиться кайманом в ходе драки на пляже 18:52
Подруга Светличной рассказала о ее частых исчезновениях 18:51
Итальянский шеф-повар призвал россиян перестать готовить пасту «по-варварски» 18:50
У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор 18:50
Батыршина надеется, что российское телевидение покажет ЧМ по художественной... 18:49
Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата 18:47
Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину 18:46
Баринов: если Дзюба хочет в сборную, то должен публично попроситься туда 18:46
Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике 18:46
СКР возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах 18:45

Таксист остался без работы из-за конфликта с актрисой Бортич

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Конфликт с актрисой Александрой Бортич привел к блокировке водителя в сервисе «Яндекс.Такси». Мужчина не сможет выполнять заказы полгода, узнала «Газета.Ru». Другой работы на данный момент у него нет.

В прошлую среду Бортич заявила в Instagram, что водитель «Яндекс.Такси» не довез ее с ребенком до места назначения и высадил под дождь. Таксист же объяснил, что актриса ему нагрубила, после чего он попросил ее покинуть автомобиль.

«В момент конфликта я обратился в техподдержку сервиса «Яндекс.Такси» — для таких случаев в приложении «Таксометр» предусмотрена специальная кнопка «Конфликт». Мне ответили, что уже отметили в системе, что этот клиент груб – и все. Далее мне уже поступил звонок о блокировке. Но буквально через два часа мне позвонили и сказали, что я заблокирован в «Яндексе». По жалобе клиентов и за нарушение стандартов — это буквально их слова», — рассказал таксист Сергей Захаров.

Обжаловать решение агрегатора такси о блокировке водителя невозможно, сочли представители профсоюзов. Эксперты уверены, что в законодательство о такси необходимо внести требование об установке в автомобилях камер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях