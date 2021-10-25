Таксист остался без работы из-за конфликта с актрисой Бортич

Конфликт с актрисой Александрой Бортич привел к блокировке водителя в сервисе «Яндекс.Такси». Мужчина не сможет выполнять заказы полгода, узнала «Газета.Ru». Другой работы на данный момент у него нет.

В прошлую среду Бортич заявила в Instagram, что водитель «Яндекс.Такси» не довез ее с ребенком до места назначения и высадил под дождь. Таксист же объяснил, что актриса ему нагрубила, после чего он попросил ее покинуть автомобиль.

«В момент конфликта я обратился в техподдержку сервиса «Яндекс.Такси» — для таких случаев в приложении «Таксометр» предусмотрена специальная кнопка «Конфликт». Мне ответили, что уже отметили в системе, что этот клиент груб – и все. Далее мне уже поступил звонок о блокировке. Но буквально через два часа мне позвонили и сказали, что я заблокирован в «Яндексе». По жалобе клиентов и за нарушение стандартов — это буквально их слова», — рассказал таксист Сергей Захаров.

Обжаловать решение агрегатора такси о блокировке водителя невозможно, сочли представители профсоюзов. Эксперты уверены, что в законодательство о такси необходимо внести требование об установке в автомобилях камер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».