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Дептранс Москвы посоветовал отказаться от личных машин из-за заморозков

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Дептранс Москвы порекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях в утреннее и ночное время, так как в ночь на 25 октября ожидаются первые заморозки. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Столбики термометров в ближайшую ночь покажут от -1°С до -3°С, на дорогах может образоваться гололедица.

«ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров», — указано в сообщении дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что в таких условиях использование летних шин опасно и может стать причиной ДТП.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самая холодная ночь с начала сезона в столице ожидается в понедельник, температура опустится до - 3℃, а утром на дорогах появятся корки льда в 1-2 миллиметра.

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