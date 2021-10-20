ГИБДД объявила о новых акциях по пешеходам и пьяным водителям

Госавтоинспекция рассказала о новых рейдах, которые пройдут на этой неделе в регионах. Инспекторы будет активно задерживать не только нарушающих правила водителей, но и пешеходов.

Так, в Республике Крым с 22 по 24 октября пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель». ГИБДД будет отлавливать автомобилистов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Не исключено, что позже Госавтоинспекция объявит о рейдах и в других регионах России.

Кроме того, в центральной части республики 20-21 и 25-31 октября полицейские проведут профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход!» Целью операции назвали снижение количества ДТП и тяжести их последствий, а также выявление нарушений, которые допускают пешеходы и водители, не уступающие людям дорогу на переходах. Госавтоинспекция пообещала штрафовать таких нарушителей.

Наконец, в Омской области в четверг, 21 октября, состоится мероприятие под названием «Большегруз». Полицейские собираются проверять техническое состояние транспортных средств, условия допуска водителей к перевозкам и соблюдения ими ПДД.

Ранее ГИБДД раскрыла местоположение камеры, которая «штрафует» за фары в Москве.