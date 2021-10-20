В России расширят программы подготовки автомобилистов

Россиян, планирующих получить водительские права, ожидает новый формат обучения в автошколах. Проект обновленных программ представил подрядчик — ООО «Движение без опасности». Организацию нанял Институт развития профессионального образования (ИРПО, учреждение, подведомственное Минпросвещения), пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, министерство расширит программы подготовки автомобилистов. Документ предусматривает, что число обязательных для посещения занятий по теории уменьшат, а часть предметов разрешат изучать дома. При этом посетители автошкол узнают, как оформлять мелкие аварии без вызова ГИБДД и устанавливать детские автокресла.

Также гражданам объяснят, как правильно вести себя в случае конфликта на дороге: в рамках теоретического курса собираются ввести тему «Культура вождения и этика водителей». Участниками занятий расскажут и о «личности водителя и мотивации безопасного вождения». Кроме того, им изложат «понятия об этике и этических нормах».

«При изучении теории будет сокращено число «аудиторных» занятий (то есть требующих обязательного посещения автошколы) с нынешних 188—190 часов до 144—146 часов (зависит от типа трансмиссии в авто)», — сообщил один из авторов программ, эксперт ДОСААФ Андрей Степанов.

Эксперты по-разному оценили документ. Так, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева заявила, что он оставляет «печальное впечатление». Однако руководитель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов выступил в поддержку проекта. Он назвал его результатом «колоссального труда экспертов высокого уровня».

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Так, для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств из экзамена исключается этап «площадки», он будет включаться в «городскую» часть экзамена. Занимать экзамен будет полчаса, для машины с прицепом — 40 минут.