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Дизайнер «АвтоВАЗа» показал свой вариант внедорожника Lada

«АвтоВАЗ» выпустил ролик с рассказом о московской дизайн-студии Lada, акцентировав внимание на молодых работниках, которые начали сотрудничать с компанией еще будучи студентами. На видео попала дипломная работа одного из них — футуристичный внедорожник.

Московская Lada Design специализируется на разработке экстерьера. В студии работает бывший студент Московского Политеха Илья Иванов, который в 2019 году на втором курсе обучения выиграл полгода стажировки в Lada, представив проект футуристичного купе-седана. Концепт внедорожника будущего стал дипломным проектом Иванова, над которым он трудился полгода. После защиты диплома на отлично художник устроился на работу в Lada.

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Кадр из видео/НА ЗАВОДЕ/Youtube

Внедорожник получил черты так называемого X-дизайна авторства экс-художника Lada Стива Маттина. Автомобиль отличается узкой светодиодной полосой над решеткой радиатора (в которую встроен шильдик с переделанной «ладьей» Lada), широкими колесными арками и небольшой площадью остекления. Особая модификация концепт-кара оснащается багажником на крыше и велосипедным креплением сзади.

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Кадр из видео/НА ЗАВОДЕ/Youtube

Недавно директор по дизайну Lada Жан-Филипп Салар рассказал о работе над внедорожником Niva следующего поколения, который будет базироваться на платформе группы Renault.

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