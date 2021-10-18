В ГИБДД попросили граждан докладывать о пьяных водителях

В Госавтоинспекции Славянского района призвали всех граждан подключиться к проблеме пьянства за рулем и сообщать в дежурную часть полиции о неадекватных водителях, которые нарушают ПДД, передает газета «Заря Кубани».

«Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу», — говорится в заметке.

Отмечается, что по итогам девяти месяцев на территории Славянского района нетрезвые водители устроили 12 ДТП, в результате которых два человека погибли и 17 получили травмы.

В конце прошлой недели ГИБДД устроила в регионах «сплошные проверки» в поисках пьяных автомобилистов.

Ранее эксперты выступили против ужесточения ответственности за пьяную езду и раскритиковали инициативу по введению уголовной ответственности и пожизненное лишение прав.