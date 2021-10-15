Следователи возбудили дело после попытки самосуда над полицейским

Следователи решили возбудить уголовное дело по факту попытки самосуда над полицейским в городе Пыть-Ях в ХМАО, пишет Telegram-канал Baza.

Дело завели по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Отмечается, что толчком могла послужить шумиха в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что после ДТП между Lada и Toyota разгорелся конфликт. Уроженцы Чечни попыталась достать из служебной машины полицейского, который стал участником ДТП за рулем японского автомобиля. В отечественной Granta находился уроженец Чеченской республики. В Сети появилось видео произошедшего.