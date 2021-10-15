Уроженцы Кавказа попытались совершить самосуд над полицейским после ДТП

В городе Пыть-Ях в ХМАО разъяренная толпа попыталась устроить самосуд над полицейским после аварии, рассказал Telegram-канал Baza, опубликовав видео с места аварии.

ДТП произошло между Lada Granta, в которой находился уроженец Чеченской республики Хамид Керсипов, и Toyota Camry полицейского Андрея Дробитько.

Сообщается, что толпа мужчин хотела отомстить полицейскому после аварии с Lada, в которой находился их друг Керсипов. Они подозревали, что инспектор был пьян, и пытались достать его из служебной машины. За Дробитько вступились коллеги, которые смогли отбить мужчину у толпы и отправить в больницу.

Отмечается, что момент аварии Дробитько находился в отпуске, а экспертиза подтвердила, что он находился в трезвом состоянии. Полиция проводит служебную проверку.

Агентство ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что попавший в аварию полицейский на Toyota — сотрудник миграционного отдела городского ОВД в Пыть-Яхе. Второй водитель был доставлен в больницу с переломом ноги.

«Противоправных деяний со стороны запечатленных на кадрах граждан не усматривается», — рассказали Znak.com в следственном управлении СКР по ХМАО.