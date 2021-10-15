Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Видео с «Игрой в кальмара», сделанного в Minecraft собрало... 16:57
«Небольшое начало большого будущего»: Бузова — о своей голливудской... 16:57
В Башкирии два человека погибли в аварии с участием лося 16:55
ЛНР отозвала гарантии безопасности для Киева до возвращения ее сотрудника... 16:53
Экологи пожаловались на Илона Маска из-за закрытых пляжей 16:52
Диетолог: Кровяная колбаса ускорит восстановление после коронавируса 16:49
Футболист Тарасов выпрашивает себе автомобиль по бартеру 16:49
Ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга 16:47
Минтруд назвал средний возраст рождения первого ребенка 16:47
Сарик Андреасян снимет драму о посадке самолета на кукурузное поле 16:45

Уроженцы Кавказа попытались совершить самосуд над полицейским после ДТП

В городе Пыть-Ях в ХМАО разъяренная толпа попыталась устроить самосуд над полицейским после аварии, рассказал Telegram-канал Baza, опубликовав видео с места аварии.

ДТП произошло между Lada Granta, в которой находился уроженец Чеченской республики Хамид Керсипов, и Toyota Camry полицейского Андрея Дробитько.

Сообщается, что толпа мужчин хотела отомстить полицейскому после аварии с Lada, в которой находился их друг Керсипов. Они подозревали, что инспектор был пьян, и пытались достать его из служебной машины. За Дробитько вступились коллеги, которые смогли отбить мужчину у толпы и отправить в больницу.

Отмечается, что момент аварии Дробитько находился в отпуске, а экспертиза подтвердила, что он находился в трезвом состоянии. Полиция проводит служебную проверку.

Агентство ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что попавший в аварию полицейский на Toyota — сотрудник миграционного отдела городского ОВД в Пыть-Яхе. Второй водитель был доставлен в больницу с переломом ноги.

«Противоправных деяний со стороны запечатленных на кадрах граждан не усматривается», — рассказали Znak.com в следственном управлении СКР по ХМАО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях