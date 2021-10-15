Сотрудник ГИБДД Перепелкин обезвредил медведя

Автоинспектор застрелил медведя, который представлял угрозу для жителей села Богучаны, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

«Три ночи на окраину села выходил опасный хищник. В поисках пропитания зверь пробирался в огороды и дворы частных домов, разорвал двух собак, сидящих на цепи, а одного сельчанина и вовсе встретил на выходе из дома. Мужчина едва успел закрыть перед собой дверь и не стать жертвой зверя», — написали в пресс-службе ведомства.

Сельчане обратились к полицейским, которые организовали патрулирование улиц, где был замечен медведь, и рассказали о случившемся министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края. Охотнадзор принял решение ликвидировать зверя.

В группу охотников из семи человек вошел госавтоинспектор Артем Перепелкин, у которого есть разрешение на оружие и лицензию на отстрел медведя. Так совпало, что именно на участок, за которым наблюдал Перепелкин, в вечерних сумерках вышел медведь.

«Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу жизни граждан», — рассказали в МВД.

Ранее медведя, терроризировавшего местных жителей, убили в Северо-Курильске. Ликвидацией хищника занимались сотрудники полиции и лесничества.