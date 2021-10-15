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Инспекторы ДПС обмотали мужчину скотчем в Красноярске

Cотрудники ГИБДД решили обмотать человека скотчем, видеоролик с задержанием опубликовал «ТВК Красноярск».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что обмотанный скотчем мужчина стоит в окружении сотрудников ДПС, рядом припаркованы несколько служебных машин. Отмечается, что один из автоинспекторов держал в руках моток со скотчем, а видео было снято около железнодорожного переезда на пересечении улиц Корнетова и Вавилова.

Как уточняет РЕН, полицейские остановили для проверки документов машину такси, после чего пассажир вышел из салона и начал вести себя агрессивно. На мужчину надели наручники, однако это не помогло — задержанный пытался себе и окружающим повреждения. Отмечается, что мужчина также пытался избавиться от, предположительно, запрещенного вещества.

В ГИБДД подчеркнули, что сотрудники действовали в рамках закона, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в Госавтоинспекции попросили не давать взятки своим сотрудникам.

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