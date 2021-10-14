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Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года

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topgear.com

Бывший ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон назвал хэтчбек Toyota GR Yaris лучшим автомобилем 2021 года. Кларксон сделал выбор в рамках премии Motor Award, организованной британскими изданиями The Times и Sunday Times.

Кларксон признался, что изначально не хотел ездить на Toyota GR Yaris, однако решил испытать машину благодаря ее раллийным «корням» — японская марка решила выпустить 25 тыс. «заряженных» автомобилей, чтобы омологировать модель для участия в гонках. В итоге хэтчбек его впечатлил.

«Это одна из самых приятных и захватывающих машин, на которых я когда-либо ездил», — заявил британец.

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toyota.co.uk

Организаторы премии назвали лучшим автомобилем 2021 года электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Жюри также назначило Toyota GR Yaris победителем в номинации «Горячий хэтч года».

Toyota GR Yaris, представленная в начале 2021 года, оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 272 л.с., которая через шестиступенчатую механическую трансмиссию передается на все колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. В России Toyota GR Yaris официально не продается.

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