Корова помогла ДПС задержать нетрезвого байкера

Скрыться от инспекторов ДПС водителю мопеда помешали домашние животные, рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

В городе Иланский сотрудники ГИБДД заметили мопед, водитель которого был без шлема. Заметив патрульную машину, он увеличил скорость, однако вскоре погоня завершилась — мопедист столкнулся с коровой. Сообщается, что никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что за рулем мопеда находился 32-летний местный житель с признаками опьянения и без водительского удостоверения. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

На мопедиста составили протоколы за езду без прав и мотошлема, а также в нетрезвом состоянии. Его мопед отправили на спецстоянку. Суд назначил нарушителю арест на 12 суток.

Ранее в Красноярском крае отстраненный за пьянку отец отдал машину сыну, и тот устроил гонки с ДПС.