Дорожные камеры получат новые возможности для поиска нарушителей

Мэрия Москвы потратит 180 млн руб. на разработку нового софта для модернизации дорожных камер. Благодаря ему сотрудники ГИБДД смогут отслеживать машины, находящиеся в розыске, незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учета и зарегистрированные на несовершеннолетних или умерших граждан, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы портала госзакупок.

Новый софт для действующей системы «Перехват» расширит возможности автоинспекторов, которые подключаются через мобильное приложение к дорожным камерам. Он позволит оперативнее отслеживать нарушения, которых, как отмечается в публикации, из-за ряда особенностей законодательства автовладельцам сегодня удается избежать. Камеры смогут активнее использовать возможности нейросети и распознавать автомобили с частично закрытыми номерными знаками.

Также благодаря мобильному приложению инспекторы совместно с приставами смогут отслеживать и останавливать автомобили злостных должников. В качестве примера приводится резонансное ДТП с блогером Эдвардом Билом, который в устроил аварию в центре Москвы в апреле 2021 года. Он управлял незарегистрированной Audi, из-за чего штрафы ему не приходили. Отмечается, что с начала года ГИБДД Москвы выявила более 7 тыс. автомобилей с прекращенной регистрацией. Новый софт должен быть внедрен в 2022 году.

Недавно ГИБДД провела рейд по фликерам — светоотражающим полоскам, которые, согласно ПДД, должны носить пешеходы. Однако никто о таких требованиях даже не знает, говорят эксперты, а правила дорожного движения содержат откровенно архаичные нормы.