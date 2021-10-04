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Forbes назвал Volkswagen крупнейшей иностранной автокомпанией России

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Volkswagen

Журнал Forbes составил рейтинг из 50 крупнейших иностранных компаний в России. Десять из них занимаются автобизнесом.

В рейтинг издание включило компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам. Они ранжированы по совокупной выручке за 2020 год. Самой крупной иностранной автомобильной компанией в рейтинге стала «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) с выручкой 319,7 млрд рублей в прошлом году. В глобальной рейтинге она заняла третье место, уступив «ФМСМ» (Philip Morris International) и «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin).

На втором месте среди автобрендов оказалась «Рено Россия» (Groupe Renault), включающая «АвтоВАЗ», с 310 млрд рублей выручки за прошлый год. На третьей ступеньке — «Тойота Мотор» (Toyota Motor) с 263.9 млрд рублей. Следом расположились «Киа Моторс Рус» (Kia Motors), «Мерседес-Бенц» (Daimler), «БМВ Русланд Трейдинг» (BMW Group) и «Хендэ Мотор СНГ» (Hyundai Motor). Их выручка — от 221,3 млрд рублей до 176,3 млрд рублей.

Также в рейтинг попали «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Nissan), «ММС Рус» (Mitsubishi Motors) и «Вольво Восток» (грузовое подразделение Volvo). Выручка этих компаний составляет менее 100 млрд рублей.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что автомобильный завод «Ставрополь Авто», некогда входивший в бизнес-империю влиятельного карачаево-черкесского бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева, выставлен на продажу.

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