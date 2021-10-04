Норвегия почти полностью перешла на электрокары

Почти 80% продаж новых автомобилей в Норвегии приходится на долю электрокаров, сообщает портал Autoblog.

В сентябре этого года на «зеленые» автомобили пришлось 77,5% продаж среди всех новых машин, согласно отчету Норвежской дорожной федерации (OFV). В сентябре 2020 года электрифицированная доля рынка составляла 61,5%.

Самым продаваемым электрокаром в Норвегии стал компактный кроссовер Tesla Model Y (19,8% автомобильного рынка). В тройку лидеров вошли седан Model 3 (12,3%) и кроссовер Skoda Enyaq (4,4%).

К 2025 году власти Норвегии планируют запретить продажи бензиновых и дизельных машин. Как писал The Independent со ссылкой на OFV, в 2020-м Норвегия стала первой страной, которая за год продала больше электромобилей, чем бензиновых. Рост продаж электромобилей в Норвегии связан с государственными льготами.

Ранее стало известно, что в России Kia и Hyundai привлекут к созданию электрокаров. Предприятие «Автотор» собирается приступить к сборке электромобилей через два года.