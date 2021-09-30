В РСА напомнили, кому нужно пройти техосмотр с 1 октября

Автовладельцы, у которых 1 октября истекает срок действия диагностических карт, должны пройти техосмотр, говорится в сообщении Российский союз автостраховщиков (РСА), поступившем в «Газету.Ru».

В РСА подчеркнули, что вступившие в силу 22 августа поправки в закон «Об ОСАГО», которые позволяют приобрести полис «автогражданки» без предъявления диагностической карты, не отменяют требование о проверке технического состояния автомобиля. Страховщики отмечают, что в конце февраля правительство продлило на полгода срок действия диагностических карт, действие которых истекало в период с 1 февраля по 30 сентября. Таким образом, если действие этого документа закончилось в феврале 2021 года, то автовладельцу необходимо пройти техосмотр не позднее 1 октября 2021 года.

«На сегодняшний день техосмотр по-прежнему является обязательным как для автовладельцев юридических, так и для физических лиц», — заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

По его словам, на данный момент в России работают более 4,7 тыс. пунктов технического осмотра. В РСА напомнили, что в случае ДТП из-за технической неисправности машины, страховая компания вправе предъявить виновнику происшествия регрессный иск, если на момент аварии у него не окажется действующей диагностической карты. Ранее «Газета.Ru» писала, что с 20 сентября в России начала действовать новая методика расчета возмещения по ОСАГО.