В Москве перенастроили камеры «средней скорости»

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перенастроили установленные на улицах города камеры, фиксировавшие превышение средней скорости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ЦОДД Москвы.

«Сейчас эти устройства выявляют превышение скорости в обычном режиме, без вычисления средней скорости», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», подразделения Госавтоинспекции перестали оформлять автомобилистам штрафы за превышение средней скорости. В ГИБДД не раскрыли причину отказа от этой практики.