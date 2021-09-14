В России с 2022 года могут начать выдавать займы по водительским правам

В России до конца 2021 года рассчитывают принять законопроект, который позволит производить финансовые операции по водительским правам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

В случае принятия, закон вступит в силу через полгода — в 2022 году. В ведомстве считают этот способ упрощенной идентификации клиентов безопасным, однако для того, чтобы подтвердить подлинность документа, потребуется получить доступ к соответствующему реестру.

По словам начальника департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмилы Соколовой, упрощенная идентификация уже доступна для некоторых услуг. В частности, россияне могут переводить деньги без открытия счета, совершать валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей; получать потребительский кредит до 15 тыс. рублей и ряд других.

Инициативу уже поддержали в ВТБ, «Зените», «Ренессанс Кредите», СКБ-банке, крымском РНКБ и «Дом.рф».

Ранее в Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян.