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Эксперт рассказал о «скрытых патрулях» ГИБДД

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что у сотрудников ДПС по закону есть полномочия и права на ведение скрытого патрулирования.

Он пояснил, что патрульный автомобиль — не всегда «расписная» машина с проблесковыми маячками. Полицейские могут использовать и гражданский автомобиль, который ничем не выделяется из общего потока. Однако, как отметил эксперт, это не всегда необходимо, так как на дорогах присутствует достаточное количество электронных средств контроля.

Соловьев считает, что скрытое патрулирование оправдано на тех участках, где является невозможным обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля, например, при помощи организации движения, улучшения покрытия, расстановки знаков и т. д.

«Появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций», — добавил юрист.

В июне ГИБДД утвердила правила скрытого надзора за водителями. Согласно документу, сотрудники ведомства, осуществляющие скрытый надзор, не обязаны быть одеты в форму, однако тогда они не смогут остановить машину и составить протоколы.

В дальнейшем в МВД России уточнили неисправности, при обнаружении которых водитель должен остановиться.

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