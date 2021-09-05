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В ГИБДД напомнили о штрафах за доработанную акустику в автомобиле

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука в том случае, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — сообщили в министерстве.

Как уточнили в МВД, под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», согласно положениям технического регламента Таможенного союза, попадают, помимо прочего, установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Воронежа начали проводить рейды по выявлению тюнингованных автомобилей: останавливали машины, в которых есть дополнительные звуковые динамики и сабвуферы, усиливающие автозвук. В ведомстве уточнили, что нарушения во время рейда фиксировали не простые инспекторы ДПС, а сотрудники отделения технадзора ОГИБДД по Воронежу, которые и составляли на водителей административные материалы.

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