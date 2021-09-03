Пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве вечером пятницы пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Транспорт двигается по улицам столицы медленно на фоне непогоды, вечером местами в городе наблюдается дождь.
Наибольшие затруднения движения зафиксированы в центре Москвы, в частности, на центральных набережных.
В пробках стоит Садовое кольцо, Бульварное кольцо. Заторы местами есть и на Третьем транспортном кольце.
Движение затруднено и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
Отдельные затруднения есть на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.
Вылетные магистрали столицы относительно свободны.
Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о способах борьбы со стрессом из-за пробок на дорогах.