Пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве вечером пятницы пробки достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспорт двигается по улицам столицы медленно на фоне непогоды, вечером местами в городе наблюдается дождь.

Наибольшие затруднения движения зафиксированы в центре Москвы, в частности, на центральных набережных.

В пробках стоит Садовое кольцо, Бульварное кольцо. Заторы местами есть и на Третьем транспортном кольце.

Движение затруднено и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.

Отдельные затруднения есть на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.

Вылетные магистрали столицы относительно свободны.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о способах борьбы со стрессом из-за пробок на дорогах.