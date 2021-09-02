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Полиция проверяет инцидент с примотанным скотчем к автомобилю блогером в Сочи

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Полиция Сочи начала проверку возможного нарушения ПДД после того, как блогер выложил экстремальное видео у себя в соцсетях. Начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев рассказал РИА «Новости», что проверяет информацию о мужчине, которого примотали скотчем к автомобилю и на высокой скорости провезли по улицам города.

«В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей», — рассказали в пресс-службе УВД. Он добавил, что данные автомобиля также проверяются.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где к кабриолету Chevrolet Camaro снаружи привязан скотчем мужчина. Его опубликовал блогер Данил Мясников.Он рассказал, что его примотали скотчем снаружи к боковой части Chevrolet Camaro и разогнали машину до 180 км/ч.

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