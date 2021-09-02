В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей такси

В России могут ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он уже отправил письмо с соответствующим предложением на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Общественный деятель отметил в своем обращении, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

Автор инициативы указал на то обстоятельство, что водитель общественного транспорта или такси, управляющий транспортным средством в нетрезвом виде, создает прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров, в настоящее время не влияет на ужесточение наказания.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трёх лет», — сказано в тексте послания.

В настоящее время ч. 1 ст. 264.1 УК РФ применяется лишь в отношении водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за вождение в состоянии опьянения, а также вновь попавшихся на этом правонарушении.

В качестве наказания данная норма предусматривает лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.