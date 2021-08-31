С 1 сентября за движением всех автобусов в России будут следить через спутники

Пассажирские автобусы и грузовые автомобили, перевозящие опасные предметы, с 1 сентября должны быть оснащены системой спутниковой навигации. Это предусмотрено вступающим в силу постановлением правительства № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации»

Согласно этому документу, сведения о местоположении и скорости грузовиков с опасным грузом и автобусов должны передаваться в систему ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не реже, чем два раза в минуту.

Это позволит экстренным службам оперативнее прибывать на место происшествия в случае аварии с таким транспортом.

Кроме того, информация о движении автобусов и автомобилей с опасными грузами позволит надзорным органам мониторить выполнение правил перевозки и требований ПДД.

С 1 сентября водителей ждут и другие изменения в законодательстве, подробнее — в материале «Газеты.Ru».