Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года на всех российских дорогах будут установлены знаки «Фотовидеофиксация» нового образца. Об этом россиян предупредили сотрудники ГИБДД, передает «РИА Новости».

Как сообщили в Госавтоинспекции, вместо уже существующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах установят новый знак 6.22.

Основное различие между ними состоит в том, что знак 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. В ГИБДД пояснили, что таким образом удастся уменьшить общее количество знаков фотовидеофиксации, которые заполонили российские улицы.

Постановление правительства о том, что в стране будет использоваться новый дорожный знак фотовидеофиксации 6.22 вступило в силу 1 марта 2021 года. Тогда власти уточнили, что знаки будут установлены на трассах вне поселений примерно в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги.