В аварии с начальником отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека

В Алтайском крае два человека погибли в ДТП с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

Предварительно, авария произошла в районе 03.30 по местному времени вблизи села Шипуново на 181-м километре дороги А-322 Барнаул — Рубцовск — Граница с Республикой Казахстан. Водитель легкового автомобиля Hyundai Creta ехал со стороны села Поспелиха в направлении Барнаула, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автодороги автомобилем MAN с полуприцепом.

Два пассажира легковой машины скончались на месте, еще две девочки 2005 и 2012 годов рождения были госпитализированы. Находившийся за рулем начальник одного из районных отделов ГИБДД также был доставлен в больницу. Водитель автомобиля MAN не пострадал.

«Сотрудник полиции был в отпуске, он был трезв», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Тамбовом.