В России образовался дефицит автомобилей Lada, автодилеры отмечают, что наибольшим спросом пользуется модель Lada Granta, сообщает РИА «Новости».

Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин указывает на то, что дефицит автомобилей Lada наблюдается по всему модельному ряду.

«Сам «АвтоВАЗ» достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию», — уточняет Подщеколдин.

Тем не менее, по словам вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислава Рыдаева, сильнее всего ощущается дефицит модели Granta, особенно в Северо-Западном федеральном округе.

«АвтоВАЗ» в понедельник, 16 августа, возобновил работу после корпоративного отпуска, однако возобновление производства Lada Granta отложено как минимум на неделю из-за дефицита электронных комплектующих.

Ранее стало известно, что мировой автопром уходит в штопор из-за дефицита электроники.