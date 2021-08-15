Мигалки машин ДПС могут оснастить видеокамерами

МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по теме «Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением».

«В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по итогам исследования в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России будет принято решение об оснащении автомобилей новым оборудованием.

В ГИБДД отметили, что «умные балки», оснащенные камерами, позволят определить в транспортном потоке выявлять проблемных водителей и автомобили, находящиеся в угоне.

Ранее стало известно, что МВД России планирует проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права.