МВД хочет изменить билеты по «теории» при сдаче на права

Министерство внутренних дел России планирует проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, это необходимо, чтобы теория переходила в практику, и будущий водитель понимал, как следует себя вести на дороге и каковы причины принимаемых им решений.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — рассказали в МВД.

Подчеркивается, что в обновленный список вопросов войдет комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет, а также совершенствование системы допуска водителей к управлению транспортом в целом.

В будущем МВД представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение. Возможные сроки внесения изменений не уточняются.

Ранее стало известно, что с начале сентября в России вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД.