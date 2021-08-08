МВД планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители

МВД России планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене по вождению, сообщает ТАСС.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — рассказали в ведомстве.

В МВД указали, что за период с 1 апреля (когда был введен новый регламент экзаменов по вождению) по 20 июля экзамены по вождению в ГИБДД пытались сдать свыше 1,1 млн человек. Из этого числа только треть — около 386 тыс человек — получили положительную оценку, при этом только 13% экзаменующихся смогли сдать с первого раза.

По данным ведомства, наиболее частыми ошибками стали отказ уступить дорогу другим участникам дорожного движения, несвоевременное включение сигнала поворота и пересечение сплошной линии при парковке.

Тем не менее, несмотря на снижение количества выданных водительских удостоверений, в МВД не считают необходимым кардинально менять положения регламента.

«Такие выводы представится возможным сделать по истечении первого года допуска граждан к управлению транспортными средствами по результатам проверки их навыков в настоящем виде», — считают в МВД.

Ранее стало известно, что автошколы в России переведут на новые программы к концу года.