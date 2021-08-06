В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети

ГИБДД Москвы регулярно мониторит социальные сети, где очевидцы часто выкладывают ролики с водителями, которые грубо игнорируют правила дорожного движения. Об этом сообщает Autonews.

В пресс-службе ГИБДД Москвы отметили, что видео с правонарушениями нередко публикуют сами владельцы автомобилей.

«При выявлении такого контента и установления факта нарушения ПДД РФ, сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Водители, допустившие правонарушения, привлекаются к административной ответственности», — подчеркнули в ГИБДД Москвы.

В правоохранительных органах рассказали, что с начала 2021 года в столице к административной ответственности было привлечено более 90 человек, выложивших видео с нарушением ПДД.

Кроме столичных полицейских мониторингом социальных сетей занимаются специалисты ГИБДД и в других городах России.

Ранее водителей предупредили о том, что некоторые инспекторы ГИБДД находятся на службе в машинах без мигалок и спецокраски, хотя и остаются в служебной форме, чтобы незаметно фиксировать нарушителей.