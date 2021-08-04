Названы основные ошибки россиян при сдаче на права по новым правилам

Введенные в апреле новые правила сдачи экзаменов на водительские права привели к тому, что россияне стали делать больше ошибок, из-за чего вынуждены идти на пересдачу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

Согласно нововведениям, будущие водители должны сдавать экзамен, в частности упражнения на проверку навыков парковки и разворота, не на «площадке» и в «городе», а в условиях реального дорожного трафика.

По информации МВД, чаще всего они не предоставляют преимущество другим участникам движения, забывают включить поворотники или делают это не вовремя, а также пересекают сплошную линию разметки при парковке.

Одной из причин «типичных ошибок» является дезориентация в пространстве «при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения». Она возникает из-за того, что экзаменуемые не знакомы заранее с учебным маршрутом, так как он держится в секрете, уточнили в министерстве.

Согласно отчету министерства, с 1 апреля по 20 июля текущего года подразделения ГИБДД провели более 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тыс. человек (13%). Этот показатель приблизительно в два раза меньше среднего за прошлый год (26%).

По мнению экспертов, результативность сдачи экзаменов снизилась из-за введения новой системы оценивания, так как штрафные баллы ставят за «несерьезные и естественные» для новичков ошибки. Также автошколы и ученики не получили переходного периода — регламент опубликовали за неделю до вступления в силу, добавили специалисты.

В МВД сообщили, что в регламент внесут поправки, однако без концептуальных изменений. Так, по мнению министерства, нужны «уточнения в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий».

Ранее в Министерстве внутренних дел России назвали четыре самые частые ошибки россиян при сдаче экзамена на права по новым правилам.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, экзамен больше не включает этап площадки для легковушек и грузовиков, автобусов и составов транспортных средств. Элементы «площадки» были включены в «городскую» часть экзамена. Изменения были также внесены в систему начисления штрафных баллов. При этом у кандидатов появилась возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена.