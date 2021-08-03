«Ъ»: Минтранс запретит редактировать снимки для техосмотра

В целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО, а именно, под запретом будут фотоэффекты и редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Эксперты при этом считают, что с мошенничеством эти меры не справятся. Новый вариант ужесточения правил ТО ведомство представило за три недели до вступления в силу закона, освобождающего владельцев автомобилей от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО.

В настоящее время процесс прохождения ТО подтверждают две фотографии машины, сделанные спереди и сзади. В Минтрансе признают, что «участились факты фальсификации» снимков и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО Министерства внутренних дел. В интернете несколько компаний предлагают прислать снимки для фотомонтажа (чтобы машина на них выглядела, будто посетила пункт ТО) и оформить ДК без проверки, стоимость такой услуги — 1,5–2 тыс. руб. Полиция по факту зафиксированных подделок уже завела более 1,4 тыс. административных дел, около 600 выданных подобным образом карт аннулировано, сообщает газета.

Согласно новым мерам Минтранса, транспортное средство на фотографии должно быть видно одновременно спереди и сбоку, рядом должен стоять технический эксперт (в полный рост лицом к камере), проверяющий автомобиль. Второй кадр — с такой же композицией, только вид сзади (в конце проверки).

Как будет контролироваться соблюдение этих требований, в министерстве пока не пояснили.

Ранее в Госдуме высказались за пересмотр правил техосмотра для частных машин.