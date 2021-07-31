Юристы отреагировали на предложение автоматически лишать прав водителей с медпоказаниями

Автоюристы прокомментировали инициативу, связанную с поправками к закону «О безопасности дорожного движения». Речь о предложении лишать автоматически водительских прав людей на основании медицинских показаний, сообщает РЕН ТВ.

Предполагается, что Минздрав станет автоматически отправлять справки о здоровье водителей. После этого если у автомобилистов будут заболевания, не позволяющие находиться за рулем, информацию передадут в ГИБДД.

Как считает юрист Виктор Вэскер, подобный законопроект окажется уместным, когда примут на федеральном уровне.

«С одной стороны, кажется, что есть медицинская тайна. Но, с другой стороны, когда человек обращается, чтобы получить специальное право для управления транспортным средством, человек, претендующий на получение этого отдельного права, тем самым резюмирует возможность для передачи в отдельные органы документов, которые дают ему право на получение водительского удостоверения», — пояснил эксперт.

Автоюрист Георгий Холманский обратил внимание, что считает поправки неоднозначными. В частности, нет понимания, какие болезни могут войти в список отказа от выдачи ВУ.

«Я, честно говоря, не очень понимаю, какие заболевания могут препятствовать управлению транспортным средством», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав начнет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей. Сейчас справки выдаются гражданам по результатам осмотра медорганизациями (государственными и частными), имеющими на это лицензию.