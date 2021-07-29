Свыше 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми

Cвыше 60% инновационных технологий и материалов, которые использовались в 2018-2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения, оказались старыми, пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий отчет Счетной палаты РФ.

Как рассказал изданию аудитор Валерий Богомолов, в стране в течение этого периода было использовано 264 инновационных технологий при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования. По его словам, из данного числа технологий, которые были отнесены к новым, 168 единиц таковыми не являются.

В Счетной палате пояснили, что научные исследования, проводимые в дорожной отрасли, носят разобщенный характер. Также в ведомстве отметили, что не была сформирована среда, которая является благоприятной для создания, совершенствования и применения инноваций.

Кроме того, такие ключевые понятия, как «новые технологии», «новые технологические решения» и «новые материалы», не были закреплены законодательно, не были определены критерии «новизны»,

В Счетной палате также указали недостаточный уровень научно-технических работ и отсутствие официальных испытательных полигонов в качестве причины низкого количества инноваций.