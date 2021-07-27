Жителя Тюмени в четвертый раз осудили за пьяное вождение

В Тюмени 45-летнего водителя в четвертый раз осудили за пьяное вождение, сообщает «Вслух.ru» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили мужчину на ул. Пермякова 26 марта, когда он ехал в автомобиле ВАЗ-21093. От водителя исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило нахождение в нетрезвом состоянии.

До этого мужчина был осужден за пьяное вождение трижды. В первый раз его оштрафовали на 200 тысяч рублей, во второй — приговорили к условному сроку, в третий раз водитель был заключен с лишением прав.

В этот раз Ленинский районный суд назначил нарушителю приговор в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить задолженность по штрафу по первому приговору.

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