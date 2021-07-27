Автобус врезался в столб возле здания МГУ в Москве

На юго-западе Москвы автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Рядом с главным зданием МГУ им. Ломоносова автобус № 111 с пассажирами въехал в мачту городского освещения, два человека пострадали», — уточнил он.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Новости Москвы», видно, что на месте происшествия столпились люди. Врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. На асфальте лежат сломанные ветки деревьев и разбитое стекло.

Ранее в Краснодарском крае после аварии с автобусом было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ДТП погибли два человека, 21 пострадал.

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района. Частный экскурсионный автобус привез группу людей из Кореновска для осмотра достопримечательностей. Органами СК по Краснодарскому краю организовано расследование.