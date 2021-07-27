Красивые автомобильные номера предложили продавать с аукциона

Член фракции ЛДПР Александр Шерин внес в Госдуму законопроект об аукционах по продаже автомобильных госномеров особой серии, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Автор законопроекта предлагает считать «особыми» регистрационные знаки, состоящие из одинаковых букв и/или цифр, или включающие в себя два знака «О» (ноль) либо один знак«О» (ноль) слева с повторением в серии кода региона.

Шерин предлагает, чтобы такие знаки стало возможным резервировать на открытом аукционе в виде электронных торгов.

«Резервирование государственных регистрационных знаков с «особой» серией не может осуществляться для регистрации автомобиля, предназначенного для использования в целях государственных и муниципальных нужд», — отмечается в законопроекте.

Госавтоинспекции предлагается заняться организацией торгов.

«Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае.