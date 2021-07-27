news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-подполковник СБУ заявил, что готов выступить в ЕСПЧ по иску России против... 04:47
Украинский спортсмен удивлен развитием Крыма после присоединения к России 04:41
Олимпийский чемпион Токио из России рассказал о своей встрече с Путиным 04:22
Россиян могут обязать информировать о стоимости ЖКУ при продаже жилья 04:16
В Гаване сообщили о нападении на посольство Кубы во Франции 03:59
Американский журналист — о статусе РФ в Токио: Россия? Не слышал. России... 03:59
Кенийцы подали в суд на британскую армию 03:39
Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды 03:31
В российских школах предложили установить единый интернет-тариф 03:18
В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и... 03:00

Красивые автомобильные номера предложили продавать с аукциона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Член фракции ЛДПР Александр Шерин внес в Госдуму законопроект об аукционах по продаже автомобильных госномеров особой серии, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Автор законопроекта предлагает считать «особыми» регистрационные знаки, состоящие из одинаковых букв и/или цифр, или включающие в себя два знака «О» (ноль) либо один знак«О» (ноль) слева с повторением в серии кода региона.

Шерин предлагает, чтобы такие знаки стало возможным резервировать на открытом аукционе в виде электронных торгов.

«Резервирование государственных регистрационных знаков с «особой» серией не может осуществляться для регистрации автомобиля, предназначенного для использования в целях государственных и муниципальных нужд», — отмечается в законопроекте.

Госавтоинспекции предлагается заняться организацией торгов.

«Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день четвертый: финал Ефимовой и надежда на золото Бацарашкиной
Женская сборная России по спортивной гимнастике сразится за олимпийское золото с США
Ефимова бьется в финале, Бацарашкина стреляет на второе золото. LIVE
Четвертый день Олимпиады-2020. Ефимова сражается за медаль в финале 100 м брассом. ОНЛАЙН
Исправились за разгромное поражение: Россия разбила Аргентину на Играх
Во 2-м туре группового этапа женская сборная России по волейболу одолела Аргентину
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года
Экс-подполковник СБУ заявил, что готов выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2»
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца
Новости и материалы
Украинский спортсмен удивлен развитием Крыма после присоединения к России
Олимпийский чемпион Токио из России рассказал о своей встрече с Путиным
Россиян могут обязать информировать о стоимости ЖКУ при продаже жилья
В Гаване сообщили о нападении на посольство Кубы во Франции
Американский журналист — о статусе РФ в Токио: Россия? Не слышал. России здесь нет
Кенийцы подали в суд на британскую армию
Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды
В российских школах предложили установить единый интернет-тариф
В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Звезда «Рубина» может перейти в английский топ-клуб
Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться нечем»
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане»
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой на Играх
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита»
Роналду покинет «Ювентус»
Россияне назвали лучший город для работы летом
Все новости
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях