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Эксперты заявляют о дефиците новых автомобилей на российском рынке

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Алексей Моторов/«Газета.Ru»

Россияне вынуждены покупать поддержанные автомобили из-за дефицита на рынке новых машин. Об этом заявил URA.RU исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать», — сказал эксперт.

По его словам, увеличению спроса на подержанные автомобили способствует и повышение цен на рынке новых машин. «Еще один фактор — на рынке авто с пробегом тоже растут цены, и покупатели стремятся купить машины сейчас, чтобы обогнать рост цен», — отметил Удалов.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов согласился с его оценкой, говоря о том, что у потребителей нет средств на новые машины. По его словам, эта ситуация «напрямую отражает то, что происходит в экономической сфере».

В июле сообщалось о том, что Lada догоняет иномарки по выручке: по итогам года «АвтоВАЗ» получил чистую прибыль в размере 741,7 млн руб. против 385,5 млн руб. в 2019-м. Выручка завода при этом снизилась на 12%, до 256,9 млрд руб. До этого в течение шести лет завод уходил в минус или показывал нулевую прибыль (в 2018 году). Рекордного значения (минус 74 млрд руб.) убыток Волжского автозавода достиг в 2015 году.

В то же время альянс Renault-Nissan, подводя итоги прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), наоборот, зафиксировал убыток «АвтоВАЗа» в 196 млн евро против прибыли в 72 млн евро годом ранее. Согласно финансовому отчету Renault, операционная прибыль российского актива в 2020 году осталась на уровне 2019 года (129 и 130 млн евро соответственно), при этом существенно выросли капитальные затраты, а выручка снизилась на 17%, до 2,8 млрд евро, говорится в отчете Renault.

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