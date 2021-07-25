В Москве задержали водителя, сбившего двух пешеходов

На Нижегородской улице на юго-востоке Москвы машина сбила двух пешеходов, водителя задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

«Задержан водитель после ДТП, в котором пострадали два пешехода на Нижегородской улице, проводится разбирательство», — сказали в пресс-службе.

Пешеходов осматривают медики, детали о состоянии пострадавших не уточняются.

Днем ранее, 24 июля, на юго-востоке Москвы машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Нижние поля. Водитель BMW не стал тормозить, из-за чего девочка попала под машину. На месте работали правоохранители, чтобы выяснить все детали случившегося.