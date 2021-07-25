Под Астраханью в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли четыре человека

В Енотаевском районе Астраханской области столкнулись Kia Sportage и грузовой «КамАЗ», из-за чего погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Обнаружены тела четверых погибших. ДТП произошло в районе села Копановка на трассе Р-22», — сказали в ведомстве.

Легковая машина выехала на встречную полосу, из-за чего ее отбросило в кювет. Автомобиль загорелся на месте, из-за чего четыре человека, находившиеся внутри, в том числе ребенок, погибли. В настоящий момент правоохранители выясняют их личности.

Ранее в результате ДТП в городе Дзержинск Нижегородской области мужчина сгорел заживо. Водитель на высокой скорости врезался в стену, в результате столкновения машина загорелась. Мужчина, несмотря на попытки очевидцев помочь, не смог выбраться из автомобиля и сгорел заживо.