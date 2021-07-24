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В Москве машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

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РИА «Новости»

На юго-востоке Москвы машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram.

ДТП произошло на улице Нижние поля. Водитель BMW не стал тормозить, из-за чего девочка попала под машину. Ее госпитализировали в больницу с травмами. Другие детали о ее состоянии не уточняются.

На месте работают правоохранители, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее в Пермском крае легковая машина задавила 16-летнюю беременную девушку. Авария произошла вечером 19 июля в поселке Звездный. Мужчина 1980 года рождения на автомобиле «ВАЗ-21113» сбил девушку и убежал. Правоохранители вычислили водителя и задержали его. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

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