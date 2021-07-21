Под Пермью водитель задавил беременную 16-летнюю девушку и убежал

В Пермском крае легковая машина задавила 16-летнюю беременную девушку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 19 июля в поселке Звездный. Мужчина 1980 года рождения на автомобиле «ВАЗ-21113» сбил девушку и убежал. Правоохранители вычислили водителя и задержали его. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

«Девушка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего», — сказал источник.

Оказалось, что в апреле мужчину лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Также он ранее уже был судим. По настоящему делу ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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