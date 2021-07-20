Производство Fiat начинается в России

Автомобили модельного ряда Fiat Professional будут собирать в России. Производство стартует на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, передает корреспондент «Газеты.Ru».

О запуске контейнера объявил вице-президент по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшман. С 2022 года фабрика в ПСМА в Калуге будет выпускать модель Fiat Scudo.

В линейку Fiat Professional входит легкий коммерческий транспорт – в частности, фургоны и микроавтобусы Fiat Ducato.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам рабочей встречи с представителями альянса Stellantis (объединяет 14 автомобильных марок из PSA Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler) сообщил, что завод «ПСМА Рус» до конца года почти на четверть увеличит штат сотрудников.

На тот момент официальный представитель Stellantis в России уточнил «Газете.Ru», что пока не может раскрыть подробности, но подчеркнул, что предполагается расширение производства – в том числе в связи с планируемым экспортом.