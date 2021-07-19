В Пакистане 27 человек погибли, 30 пострадали в ДТП

На северо-востоке Пакистана в провинции Пенджаб столкнулись пассажирский автобус и трейлер, из-за чего минимум 27 человек погибли, еще 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Авария произошла в городе Дера-Гази-Хан. По имеющейся информации, автобус, который ехал из населенного пункта Раджанпур провинции в город Сиалкот, превысил скорость, из-за чего у объездной дороги врезался в трейлер. Получивших травмы доставили в ближайшую больницу.

Ранее около 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане.

Столкновение произошло в районе города Готки в южной провинции Синд. По предварительной информации, погибли 30 человек, еще 50 получили ранения. Многие пассажиры оказались в ловушке внутри перевернутых вагонов. С рельсов сошли около 14 вагонов, еще 6-8 были полностью уничтожены.